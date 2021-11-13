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Жителя Балашихи задержали за имитацию онлайн-магазинов. На липовую витрину повелись жители Ленобласти

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в петербургском главке в отношении жителя Подмосковья. На его уловку попались покупатели штанов и регистратора.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, обыски в Балашихе прошли два дня назад. На сайтах gde-zakaz.ru и shopvipe.ru он продавал разные товары, в числе потерпевших оказались покупатели навигаторов, планшета, видеорегистратора и брючного костюма. Они оплачивали товар на сайте, долго ждали и в итоге шли в полицию.

Сколько на самом деле человек обманул житель Балашихи, следствию еще предстоит выяснить. Пока среди потерпевших только жители разных районов Ленобласти.

Подозреваемый задержан, дело возбуждено по мошеннической статье.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
лошара! фишинговый лэндинг На коленке в конструкторе сварганил, а нормальную Дроп-схему организовать не смог! за то и поплатился, за Дурость свою!
aprahka
Нет магазина нет товаров.
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