Жителя Балашихи задержали за имитацию онлайн-магазинов. На липовую витрину повелись жители Ленобласти

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, обыски в Балашихе прошли два дня назад. На сайтах gde-zakaz.ru и shopvipe.ru он продавал разные товары, в числе потерпевших оказались покупатели навигаторов, планшета, видеорегистратора и брючного костюма. Они оплачивали товар на сайте, долго ждали и в итоге шли в полицию.



Сколько на самом деле человек обманул житель Балашихи, следствию еще предстоит выяснить. Пока среди потерпевших только жители разных районов Ленобласти.



Подозреваемый задержан, дело возбуждено по мошеннической статье.

