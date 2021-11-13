За последние сутки в России умер
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября —
Всего с начала пандемии в стране умерли
В России новый антирекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России умер
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября —
Всего с начала пандемии в стране умерли
13 ноября 2021, 11:34В России число заболевших ковидом с начала пандемии перевалило за 9 млн
15 октября 2021, 12:01В России второй день подряд рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки
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