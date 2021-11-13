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В России новый антирекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки

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За последние сутки в России умер 1 241 пациент с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает 13 ноября оперштаб.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября — 1 239 умерших за сутки.

Всего с начала пандемии в стране умерли 254 167 коронавирусных больных. На первом месте по этому показателю Москва (32 592), далее следуют Петербург (24 952) и Подмосковье (9 456).

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Комментарии (26)

Хауаю
Это отсроченный эффект. Людям из этой статистики не повезло заболеть около месяца назад. Думаю, принятые меры улучшат ситуацию через некоторое время.
266181600
Удивительно,но факт в том,что до того,как начали колоть вакцину,смертность была гораздо ниже.И это при всем том,что тогда у людей еще не было иммунитета к этой болезни и они были более уязвимы.А сейчас...или перебарщивают списывая каждую смерть на ковид или вакцина убивает.
vader
Опять маленькая-маленькая манипуляция. Просто меняем предлог "с" на "от". И получаем в оригинале "За последние сутки в России умер 1 241 пациент С коронавирусом", а в заголовке - "В России новый антирекорд по количеству умерших ОТ".
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