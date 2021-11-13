Петербуржец получил выстрел в глаз от пары электросамокатчиков

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, в полицию накануне ночью позвонила спутница раненого. Она рассказала, как двое у дома 10 по улице Коллонтай обстреляли пару и умчали на электросамокатах. Молодые люди не успели даже запомнить хоть какие-то приметы. К счастью, за них справилась камера видеонаблюдения. Ориентировку на стрелков разослали по районам.



30-летнего мужчину увезли в больницу. Следы от пневматического пистолета медики зафиксировали на груди и ногах, одна пуля попала в глаз. Состояние петербуржца признали удовлетворительным, его отпустили домой.

