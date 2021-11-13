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Петербуржец получил выстрел в глаз от пары электросамокатчиков

Двое на электросамокатах стреляли в жителя Невского района Петербурга. Мужчине пришлось ехать в больницу.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, в полицию накануне ночью позвонила спутница раненого. Она рассказала, как двое у дома 10 по улице Коллонтай обстреляли пару и умчали на электросамокатах. Молодые люди не успели даже запомнить хоть какие-то приметы. К счастью, за них справилась камера видеонаблюдения. Ориентировку на стрелков разослали по районам.

30-летнего мужчину увезли в больницу. Следы от пневматического пистолета медики зафиксировали на груди и ногах, одна пуля попала в глаз. Состояние петербуржца признали удовлетворительным, его отпустили домой.

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Комментарии (9)

260671581
Нужны для самока чиков экзамены на права, регистрационный знак и страховка.
BSB888
Я бы предложил ученым, изучить этот феномен- «Почему самокаты любят агрессивные маргиналы» ?
Савва Морозов
Только получение специального права, да грз.
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