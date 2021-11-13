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Овечкин вышел на чистое четвертое место по голам в истории НХЛ

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Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» он забил гол и отдал результативную передачу.

Эта шайба стала для Овечкина уже 742-й в карьере в НХЛ. Он обошел Бретта Халла (741) в списке лучших снайперов лиги. Теперь впереди Овечкина только Яромир Ягр (766 шайб), Горди Хоу (801) и лучший бомбардир всех времен Уэйн Гретцки (894).

Кроме того, за два набранных очка Овечкина признали первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Его команда выиграла со счетом 4:3.

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