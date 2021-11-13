Пенсионерка заподозрила «коронавирусного» волонтера в краже ее сбережений

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, с заявлением 89-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Женщина рассказала, как к ней домой на улицу Димитрова, 24, пришла волонтер. Она предлагала помочь с покупками и сходить в магазин. Когда помощница ушла, пожилая петербурженка проверила место, где хранит деньги. Исчезло 270 тысяч рублей.



По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. Ищут 45-летнюю светловолосую женщину среднего роста в светло-коричневом пальто до колена.

