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Пенсионерка заподозрила «коронавирусного» волонтера в краже ее сбережений

Крупная сумма пропала из квартиры пожилой жительницы Фрунзенского района Петербурга после визита волонтера. Под подозрением светловолосая женщина.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, с заявлением 89-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Женщина рассказала, как к ней домой на улицу Димитрова, 24, пришла волонтер. Она предлагала помочь с покупками и сходить в магазин. Когда помощница ушла, пожилая петербурженка проверила место, где хранит деньги. Исчезло 270 тысяч рублей.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. Ищут 45-летнюю светловолосую женщину среднего роста в светло-коричневом пальто до колена.

Подобного рода помощь пенсионерам волонтеры начали оказывать с первым локдауном весной 2020 года. Движение получило название #мывместе.

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Комментарии (2)

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Надо признать, что на данный момент жулики являются передовой социальной группой нашей страны. Они живо откликаются на любые инициативы снизу или сверху и прилагают все свои усилия для освобождения простодушных граждан от излишних для их умственного развития ценностей. Именно жулик является основанием пищевой цепочки великой державы, концентрируя на себе ценности самого небогатого планктона, питающегося от пособий и пенсий.
тов
#мывместе с гинцбургами
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