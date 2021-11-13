Петербуржцы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Японии

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов 13 ноября выиграли золото на четвертом этапе серии Гран-при — NHK Trophy, который проходит в Токио. Россияне лидировали после короткой программы с результатом 148,88 балла, а по итогам двух видов в сумме набрали 227,28 балла.
🦋 Amazing! Light as air... Anastasia Mishina float through the air with Aleksandr Galliamov to win the Pairs at the ISU Grand Prix of Figure Skating NHK Trophy!#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/hkGpxxMqCf— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 13, 2021
«Мы удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это далеко не максимум. Много надо добавлять и исправлять. Но мы почувствовали эту замечательную японскую атмосферу, она непередаваема. За нее мы очень благодарны», — цитирует Галлямова РИА Новости.
Серебро досталось другой паре из России — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Они заработали в сумме двух программ 213,27 балла.
Третьими стали японцы Рику Миура / Рюити Кихара (209,42).