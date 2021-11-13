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Петербуржцы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Японии

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Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов 13 ноября выиграли золото на четвертом этапе серии Гран-при — NHK Trophy, который проходит в Токио. Россияне лидировали после короткой программы с результатом 148,88 балла, а по итогам двух видов в сумме набрали 227,28 балла.

«Мы удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это далеко не максимум. Много надо добавлять и исправлять. Но мы почувствовали эту замечательную японскую атмосферу, она непередаваема. За нее мы очень благодарны», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Серебро досталось другой паре из России — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Они заработали в сумме двух программ 213,27 балла.

Третьими стали японцы Рику Миура / Рюити Кихара (209,42).

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за л.юбую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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