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В Европе за неделю ковид обнаружили почти у 2 млн людей. Это максимум для этого региона с начала пандемии

В Европе за неделю коронавирус выявили почти у 2 млн человек

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В Европе зафиксировали почти два миллиона новых случаев заражения коронавирусом в неделю. В этом регионе такое значение составляет рекордный максимум с начала пандемии.

Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейисус 12 ноября, за семь дней в Европе скончались 27 тысяч человек, что составляет больше половины всех смертей от ковида в мире.

Как отметил глава ВОЗ, инфекция распространяется не только в странах Восточной Европы, где показатели вакцинации являются более низкими, но и в государствах Западной Европы с наиболее высокими в мире показателями вакцинации.

Гебрейесус напомнил, что прививка не предотвращает распространение инфекции полностью, поэтому после процедуры по-прежнему необходимым остается соблюдение других мер предосторожности.

Во всем мире, добавил глава ВОЗ, ревакцинацию ежедневно делают в шесть раз чаще, чем первичные прививки в странах с низким уровнем дохода. Гебрейесус призвал прекратить эту практику.

Он также заявил о бессмысленности повторной вакцинации здоровых взрослых и вакцинации детей в то время, как представители групп высокого риска продолжают ждать первой дозы. Исключение, по его словам, составляют люди с ослабленным иммунитетом.

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Комментарии (8)

Memory17
Что и требовалось доказать, уровень вакцинации, который в Европе намного выше, чем в России, не влияет на заболеваемость. Надо это признать, это факт, и в этом надо разбираться научными методами, а не устраивать цифровой концлагерь для населения.
263784231
Как так, они же там все насквозь привитые-перепривитые напрочь и вот опять? А "коллективный иммунитет" и прочая, и прочая бла-бла-бла - они-то куда подевались? Похоже, третий акт марлезонского балета будет ещё более поучительней , чем предыдущие.
266182335
Да не может быть. У них же божественный Pfizer который сам ВОЗ одобрил.
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