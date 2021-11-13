В Европе за неделю ковид обнаружили почти у 2 млн людей. Это максимум для этого региона с начала пандемии

В Европе зафиксировали почти два миллиона новых случаев заражения коронавирусом в неделю. В этом регионе такое значение составляет рекордный максимум с начала пандемии.
Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейисус 12 ноября, за семь дней в Европе скончались 27 тысяч человек, что составляет больше половины всех смертей от ковида в мире.
Как отметил глава ВОЗ, инфекция распространяется не только в странах Восточной Европы, где показатели вакцинации являются более низкими, но и в государствах Западной Европы с наиболее высокими в мире показателями вакцинации.
Гебрейесус напомнил, что прививка не предотвращает распространение инфекции полностью, поэтому после процедуры по-прежнему необходимым остается соблюдение других мер предосторожности.
Во всем мире, добавил глава ВОЗ, ревакцинацию ежедневно делают в шесть раз чаще, чем первичные прививки в странах с низким уровнем дохода. Гебрейесус призвал прекратить эту практику.
Он также заявил о бессмысленности повторной вакцинации здоровых взрослых и вакцинации детей в то время, как представители групп высокого риска продолжают ждать первой дозы. Исключение, по его словам, составляют люди с ослабленным иммунитетом.