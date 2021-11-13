В Европе за неделю ковид обнаружили почти у 2 млн людей. Это максимум для этого региона с начала пандемии

В Европе зафиксировали почти два миллиона новых случаев заражения коронавирусом в неделю. В этом регионе такое значение составляет рекордный максимум с начала пандемии.



Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейисус 12 ноября, за семь дней в Европе скончались 27 тысяч человек, что составляет больше половины всех смертей от ковида в мире.

Как отметил глава ВОЗ, инфекция распространяется не только в странах Восточной Европы, где показатели вакцинации являются более низкими, но и в государствах Западной Европы с наиболее высокими в мире показателями вакцинации.