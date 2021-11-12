Сбер продаст долю в компании, контролирующей VK

В пресс-службе «Газпромбанка» отметили, что покупка АО «МФ Технологии» позволит группе «Газпром» получить существенную синергию, которая связана с возможностью комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты.

Стоимость сделки, отметили в пресс-службе Сбера 12 ноября, составит 12,8 млрд рублей. Закрытие сделки планируется в четвертом квартале 2021 года после того, как будут получены необходимые согласования.

Сбер объявил о подписании обязывающей документации о продаже «Газпромбанку» 36% акций в компании АО «МФ Технологии». Последняя контролируе т 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group).

«Большой потенциал сотрудничества находится в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с «Газпром Медиа Холдингом», а также развития цифровых финансовых сервисов «Газпромбанка»», — гласит сообщение банка.

Осенью 2019 года Сбербанк договорился о покупке 35% «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха». Сумма сделки тогда составила 11,3 млрд руб. Акционерный состав компании выглядел следующим образом: 45% у «МегаФона», 36% у Сбербанка, 10% у «Ростеха» и 9% у USM Holdings, за счет чего Сбер получил место в совете директоров Mail.ru Group.

Уже летом 2019-го Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг»). Тогда сообщалось, что его стоимость составит 100 млрд руб. Сделку закрыли в декабре 2019-го. От Mail.ru Group в СП вошли Delivery Club и «Ситимобил», от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Сбербанк инвестировал в совместное предприятие 38 млрд руб, в августе 2020-го партнеры вложили в него еще 12 млрд руб.



В марте 2021-го Financial Times сообщала, что Сбербанк и Mail.ru обратились в Кремль с просьбой разрешить им разделить свое СП 020.