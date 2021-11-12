В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

Подозреваемого в убийстве криминального авторитета по имени Гайк Арутюнян задержали в подмосковном Красногорске, им оказался знакомый убитого.



«Задержан подозреваемый в убийстве жителя Красноярска, совершенного 8 ноября (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Им оказался знакомый потерпевшего 1969 года рождения, который скрывался от следствия в Люберецком городском округе», — сообщила 12 ноября РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.



Ранее она сообщала, что 8 ноября на летней кухне в частном доме в деревне Гольево в Красногорске было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

