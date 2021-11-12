Путин заявил, что метавселенные не нужно использовать для бегства от реального мира

Президент России Владимир Путин заявил, что возможности метавселенных нужно использовать для общения, совместной работы, учебы и реализации творческих и деловых проектов, невзирая на расстояния. Однако добавил, что бежать туда от реального мира не нужно.
«Напомню, что сам термин «метавселенная» три десятилетия назад предложил известный писатель-фантаст, и по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Но такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня, и думаю, что по этому пути точно не нужно идти», — сказал президент 12 ноября на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
По его словам, это настоящий вызов для технологических компаний, креативных индустрий, а также для создателей устройств виртуальной, смешанной реальности и для юристов. Последним предстоит разработать нормы регулирования экономических, общественных отношений в трансформировавшемся мире.
Путин добавил, что развитие образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов представляет в стране огромный интерес.