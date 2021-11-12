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Путин заявил, что метавселенные не нужно использовать для бегства от реального мира

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Президент России Владимир Путин заявил, что возможности метавселенных нужно использовать для общения, совместной работы, учебы и реализации творческих и деловых проектов, невзирая на расстояния. Однако добавил, что бежать туда от реального мира не нужно.

«Напомню, что сам термин «метавселенная» три десятилетия назад предложил известный писатель-фантаст, и по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Но такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня, и думаю, что по этому пути точно не нужно идти», — сказал президент 12 ноября на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

По его словам, это настоящий вызов для технологических компаний, креативных индустрий, а также для создателей устройств виртуальной, смешанной реальности и для юристов. Последним предстоит разработать нормы регулирования экономических, общественных отношений в трансформировавшемся мире.

Путин добавил, что развитие образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов представляет в стране огромный интерес.

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Комментарии (11)

SKPTM
Кто это заявил?
Тот, кому интернет в распечатанном виде в кожаной папочке посмотреть приносят? ))))
266621859
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
asgard
Дододо. Сажая народ по домам.
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