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Сотрудница Роспотребнадзора в Петербурге ослепла на оба глаза из-за коронавируса

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Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова рассказала о редком последствии коронавируса у сотрудницы городского управления Роспотребнадзора — она лишилась зрения.

«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — рассказала Башкетова 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, который тоже присутствовал на эфире, заявил, что это одно из возможных последствий коронавируса, такое же, как потеря обоняния.

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Комментарии (22)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот пр.оцесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Свободу Лёхе!
" - Он помазал мои глаза грязью, – ответил исцеленный, - я умылся и теперь вижу..." ;
Caroline
А какие доказательства, что слепота стала следствием короновируса? Или госпожа Башкетова у нас врать не может по определению, если она что сказала, то так оно и есть?
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