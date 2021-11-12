Сотрудница Роспотребнадзора в Петербурге ослепла на оба глаза из-за коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова рассказала о редком последствии коронавируса у сотрудницы городского управления Роспотребнадзора — она лишилась зрения.



«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — рассказала Башкетова 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».



Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, который тоже присутствовал на эфире, заявил, что это одно из возможных последствий коронавируса, такое же, как потеря обоняния.

