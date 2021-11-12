«Антител много». Песков заявил, что привился «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что привился от коронавируса «Спутником Лайт».



По его словам, у него сохраняется высокий уровень антител после перенесенной болезни, однако он все равно решил пройти вакцинацию.



«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», — цитирует 12 ноября представителя Кремля РИА Новости.



Песков болел коронавирусом еще в мае 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что у Владимира Путина пока сохраняется высокий титр антител после первой вакцинации. Глава государства сделает повторную прививку в зависимости от рекомендации врачей.