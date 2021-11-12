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«Антител много». Песков заявил, что привился «Спутником Лайт»

Песков привился от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что привился от коронавируса «Спутником Лайт».

По его словам, у него сохраняется высокий уровень антител после перенесенной болезни, однако он все равно решил пройти вакцинацию.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», — цитирует 12 ноября представителя Кремля РИА Новости.

Песков болел коронавирусом еще в мае 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что у Владимира Путина пока сохраняется высокий титр антител после первой вакцинации. Глава государства сделает повторную прививку в зависимости от рекомендации врачей.

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Комментарии (8)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболе.ла ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
asgard
Привился в искусственную руку )
22ilves
Лизун - то его привилась? И если да - то чем?
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