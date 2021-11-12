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Бизнесмен из «списка Титова» получил семь лет колонии

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Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом 12 ноября пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена.

Защита намерена обжаловать приговор. Прокуратура требовала для Зотова 8 лет колонии.

Бывший заместитель Зотова в «Трансфин-М» Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет.

Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено по заявлению действующего гендиректора ПАО «Трансфин-М» в августе 2019 года. По версии следствия, дело возбудили «за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании». Речь идет о сделке по продаже 1 000 вагонов, покупателем выступила компания ООО «Инвест-Актив», принадлежащая Зотову. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

Предприниматель был задержан после возвращения в Россию в рамках «лондонского списка Титова» летом 2020 года.

Список около 40 предпринимателей, которые хотели бы приехать в Россию, но вместо этого скрываются от правосудия за рубежом, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал Владимиру Путину в феврале 2018. Однако в отношении первого же вернувшегося, Андрея Каковкина, было возбуждено уголовное дело. Титов заявил, что он «в шоке» от такого развития событий.

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Комментарии (2)

Денеб
Ну и лох! А ещё бизнесмен! Нашёл, кому поверить.....
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