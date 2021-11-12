Бизнесмен из «списка Титова» получил семь лет колонии

Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом 12 ноября пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена.



Защита намерена обжаловать приговор. Прокуратура требовала для Зотова 8 лет колонии.



Бывший заместитель Зотова в «Трансфин-М» Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет.



Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено по заявлению действующего гендиректора ПАО «Трансфин-М» в августе 2019 года. По версии следствия, дело возбудили «за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании». Речь идет о сделке по продаже 1 000 вагонов, покупателем выступила компания ООО «Инвест-Актив», принадлежащая Зотову. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

