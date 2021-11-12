Грипп и новая волна COVD-19 угрожают темпам вакцинации в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил, что выйти на высокие цифры вакцинированных Петербург рассчитывает, если не будет ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции и сезонному гриппу. В этом случае могут возникнуть временные противопоказания к прививке на период острого заболевания, сообщили в Смольном.
«Мы создали достаточный запас вакцин как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня — способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе», — сказал губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального оперативного штаба по коронавирусу 12 ноября.
Градоначальник отметил, что за оставшиеся до конца года семь недель власти Петербурга планируют достичь уровня коллективного иммунитета в трудовых коллективах более 90%. А количество обращений по вопросам вакцинации у простых горожан постоянно растет. На предыдущей неделе только по единому телефону «122» на прививку записались почти 16 тысяч человек.