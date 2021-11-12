Грипп и новая волна COVD-19 угрожают темпам вакцинации в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил, что выйти на высокие цифры вакцинированных Петербург рассчитывает, если не будет ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции и сезонному гриппу. В этом случае могут возникнуть временные противопоказания к прививке на период острого заболевания, сообщили в Смольном.



«Мы создали достаточный запас вакцин как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня — способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе», — сказал губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального оперативного штаба по коронавирусу 12 ноября.

