FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
СРОЧНО

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Грипп и новая волна COVD-19 угрожают темпам вакцинации в Петербурге

По словам Беглова, в городе создан достаточный запас вакцин от коронавируса.

3
Печать

Губернатор Александр Беглов заявил, что выйти на высокие цифры вакцинированных Петербург рассчитывает, если не будет ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции и сезонному гриппу. В этом случае могут возникнуть временные противопоказания к прививке на период острого заболевания, сообщили в Смольном.

«Мы создали достаточный запас вакцин как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня — способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе», — сказал губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального оперативного штаба по коронавирусу 12 ноября.

Градоначальник отметил, что за оставшиеся до конца года семь недель власти Петербурга планируют достичь уровня коллективного иммунитета в трудовых коллективах более 90%. А количество обращений по вопросам вакцинации у простых горожан постоянно растет. На предыдущей неделе только по единому телефону «122» на прививку записались почти 16 тысяч человек.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Денеб
У питерцев 3 опасности: 1.грипп 2.ковид 3.чиновничья принудительная вакцинация....
Аппаратчик мокрой классификации
Ваксынасыя - самоцель. Так и запишем. :))
266620131
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень .неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний