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Визг, шерсть и кровь с потолка. Из однушки в Рыбацком через суд выселили двух рысей и восемь собак

Суд выселил из петербургской квартиры двух рысей и восемь собак

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Собачья стая под предводительством рысей Геральта и Булочки съехала из жилого дома в Невском районе Петербурга, суд постановил: от пёстрой компании не должно остаться ни следа, ни запаха.

Об итогах судебной тяжбы жильцов многоэтажки в Рыбацком с соседом и его зверинцем 12 ноября сообщается на сайте петербургского омбудсмена. Две рыси весом 18 и 27 кг, шесть хаски, самоед, маламут и двое хозяев жили в однокомнатной квартире, делая жизнь в ближайших квартирах нечеловеческой.

Жильцы терпели визг, топот, грохот, продукты жизнедеятельности живности, которые периодически просачивались из-под двери нехорошей квартиры, а под ней с потолка капала кровь — это при разморозке протекли туши, которыми кормили зверей. Факт «кровавой протечки» зафиксировала УК.

В иске, который подписали восемь человек, упомянуты также рыбьи головы и сильно пахнущая упаковка, которые хозяева оставляли в лифте и парадной, обилие шерсти и неприятный запах.

Жалобы разлетались по инстанциям. Комитет по вопросам законности, Роспотребнадзор, Жилинспекция, Управление ветеринарии, Росприроднадзор и, наконец, аппарат Уполномоченного по правам человека, откуда горожан направили в суд. Тяжба длилась около года, в сентябре суд частично удовлетворил иск.

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«Ещё до окончания судебного разбирательства, поняв бесперспективность своих доводов, ответчик арендовал земельный участок в пригородном поселке и вывез туда всех своих питомцев. Однако неприятные запахи от содержания зверинца в квартире остались. И суд в итоговом решении обязал хозяина животных провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры в течение одного месяца», — уточняют в аппарате уполномоченного.

В соцсетях у зверинца, съехавшего из квартиры в Рыбацком, есть страница. Владельцами животных себя указывают Евгений и Анастасия. Они предлагают фотосессии и катания на собачьей упряжке. Судя по постам, питомцев они вывезли ещё весной.

С 1 января 2020 года список животных, которых можно держать в городской квартире, существенно поредел. Рысей — нельзя, но есть оговорки. Так, если живность из запретного списка завелась до 2020 года, то ей разрешено доживать свою жизнь в доме. Булочка и Геральт как раз из таких.

Число животных в одной квартире закон не ограничивает, но их всё равно возможно выселить. Для этого, как пишет уполномоченный, нужно идти в суд и доказывать, что такое соседство создает неблагоприятные условия проживания.

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Комментарии (8)

Игoрь
На счет запахов в "нехорошей" квартире проверяющие говорили, мол, норм пахнет. Дезинфекция и дезинсекция, кстати, запахи не уменьшит, а прилично усилит.
Если уж и говорить о запахах, то прокуренные и пропитые квартиры воняют гораздо сильнее - этот запах даже заменой штукатурки не убрать.
kоt-obormot
Рысей жалко.
Abu-Denis
А что соседи Берберовых пережили... Львы гадили, прыгали по помещениям и и орали дурным воплем трехсоткилограммового кота. Но советская власть не только отказывалсь вмешиваться, но и поддерживала эту безумную семейку. Журналисты хвалебные статьи писали про это ми-ми-ми, пока лев ребенку Берберовых шею не свернул.
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