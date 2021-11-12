Визг, шерсть и кровь с потолка. Из однушки в Рыбацком через суд выселили двух рысей и восемь собак

Собачья стая под предводительством рысей Геральта и Булочки съехала из жилого дома в Невском районе Петербурга, суд постановил: от пёстрой компании не должно остаться ни следа, ни запаха.

Об итогах судебной тяжбы жильцов многоэтажки в Рыбацком с соседом и его зверинцем 12 ноября сообщается на сайте петербургского омбудсмена. Две рыси весом 18 и 27 кг, шесть хаски, самоед, маламут и двое хозяев жили в однокомнатной квартире, делая жизнь в ближайших квартирах нечеловеческой.

Жильцы терпели визг, топот, грохот, продукты жизнедеятельности живности, которые периодически просачивались из-под двери нехорошей квартиры, а под ней с потолка капала кровь — это при разморозке протекли туши, которыми кормили зверей. Факт «кровавой протечки» зафиксировала УК.



В иске, который подписали восемь человек, упомянуты также рыбьи головы и сильно пахнущая упаковка, которые хозяева оставляли в лифте и парадной, обилие шерсти и неприятный запах.

Жалобы разлетались по инстанциям. Комитет по вопросам законности, Роспотребнадзор, Жилинспекция, Управление ветеринарии, Росприроднадзор и, наконец, аппарат Уполномоченного по правам человека, откуда горожан направили в суд. Тяжба длилась около года, в сентябре суд частично удовлетворил иск.



Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Поделиться Поделиться







«Ещё до окончания судебного разбирательства, поняв бесперспективность своих доводов, ответчик арендовал земельный участок в пригородном поселке и вывез туда всех своих питомцев. Однако неприятные запахи от содержания зверинца в квартире остались. И суд в итоговом решении обязал хозяина животных провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры в течение одного месяца», — уточняют в аппарате уполномоченного.

В соцсетях у зверинца, съехавшего из квартиры в Рыбацком, есть страница. Владельцами животных себя указывают Евгений и Анастасия. Они предлагают фотосессии и катания на собачьей упряжке. Судя по постам, питомцев они вывезли ещё весной.

