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В Петербурге 8-балльные пробки. Затор на КАД растянулся на более чем 10 километров

На магистралях Петербурга образовались 8-балльные пробки

На дорогах Петербурга образовались вечерние заторы — «Яндекс» оценил загруженность магистралей на восемь баллов из десяти. Это на балл больше, чем традиционно в это время в пятницу.

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12 ноября на КАД сформировалось несколько небольших и одна серьезная пробка. Последняя растянулась на участке от 68-го до 58-го километра. Также сложная ситуация в центре и на севере города.

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Ожидается, что к 20 часам уровень загруженности дорог снизится до четырех баллов.

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Комментарии (1)

perrkele_sattana
ну, наконец-то: все поехали вакцинироваться
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