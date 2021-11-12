Неподалеку от ЛАЭС под Петербургом нашли мины времен войны

В Сосновом Бору обнаружили мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились неподалеку от Ленинградской атомной электростанции, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Две ржавые неразорвавшиеся 81-миллиметровые минометные мины нашли сотрудники Росгвардии во время патрулирования. На место приехала группа разминирования ОМОН.
«Фонтанка» писала, что 37-летний электрик из Петербурга подорвался на мине в Кировском районе Ленобласти. Рядом с местом происшествия обнаружили 11 боеприпасов и пять головных взрывателей.