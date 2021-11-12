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Неподалеку от ЛАЭС под Петербургом нашли мины времен войны

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В Сосновом Бору обнаружили мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились неподалеку от Ленинградской атомной электростанции, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Две ржавые неразорвавшиеся 81-миллиметровые минометные мины нашли сотрудники Росгвардии во время патрулирования. На место приехала группа разминирования ОМОН.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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«Фонтанка» писала, что 37-летний электрик из Петербурга подорвался на мине в Кировском районе Ленобласти. Рядом с местом происшествия обнаружили 11 боеприпасов и пять головных взрывателей.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сей.час. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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