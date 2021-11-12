Петербуржцы показали лужу, которая поглощает машины, как Лохнесское чудовище

Петербуржцы жалуются на коварную лужу, появившуюся в промзоне недалеко от станции метро «Ладожская». Как 12 ноября написала в соцсетях очевидица, это мешает передвижению машин по дороге.



«Происходит кошмарная ситуация на Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге. Лужа, как Лохнесское чудовище, поглощает наши машины», – рассказала подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».