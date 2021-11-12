Пингвин проплыл из Антарктиды три тысячи километров до Новой Зеландии. Это третий случай в истории

На пляже в Новой Зеландии обнаружили пингвина вида Адели, который обитает только в Антарктиде. Об этом 12 ноября пишет The Guardian.
Птицу нашел местный житель Гарри Сингх, который рассказал, что сначала принял ее за плюшевую игрушку. «Сначала я подумал, что это мягкая игрушка, но вдруг пингвин пошевелил головой, и я понял, что он настоящий», — рассказал он. Сингх вызвал специальные службы, потому что боялся, что на измученного пингвина могут напасть собаки.
Специалист по реабилитации пингвинов Томас Стрек рассказал, что птица была голодна и обезвожена. Каким-то образом пингвин преодолел около трех тысяч километров, которые отделяют Антарктиду от Новой Зеландии. Его напоили и накормили, после чего Стрек хотел отправить птицу домой военным самолетом, но ему отказали в Департаменте охраны природы. Так что пингвина отпустили в бухту, понадеявшись, что он сможет самостоятельно добраться до Антарктики.
Это третий подобный случай в истории: ранее пингвинов Адели находили в Новой Зеландии дважды — в 1962 и 1993 годах. Некоторые зоологи считают, что появление этих птиц так далеко от Антарктиды связано с изменениями климата: якобы из-за нагрева воды рыба уходит в другие воды, и птицам приходится преодолевать огромные расстояния в поисках еды.