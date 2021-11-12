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В Петербурге появится Исаакиевский собор для птиц

Кормушка для птиц в виде Исаакиевского собора появится в Петербурге

Более 200 кормушек для птиц передали петербургские школьники комитету по благоустройству. Кафе и рестораны для пернатых ребята делали вместе с родителями и педагогами.

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Фото: Тима Муратов
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Более 200 кормушек для птиц передали петербургские школьники комитету по благоустройству. Кафе и рестораны для пернатых ребята делали вместе с родителями и педагогами.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 12 ноября, за длинные осенние каникулы школьники изготовили 1000 кормушек для птиц, 200 из них будут переданы комитету по благоустройству, часть кормушек повесили в эколого-биологическом центре «Крестовский остров».

Ребята подошли к решению вопроса профессионально, на занятиях дополнительного образования в рамках программ 3D-моделирования создавали целые птичьи «шедевры». Получились кормушки в виде Исаакиевского собора и маяка. Кормушка-рекордсмен вышла почти метр в высоту.

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Сегодня в Петербурге отмечают Синичкин день. Праздник учрежден по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители населенных пунктов готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц, остающихся на зимовку в наших краях.

Фото: Тима Муратов

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколь.ко месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Редиcка
Да это же оскорбление чувств верующих!
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