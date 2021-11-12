В Петербурге появится Исаакиевский собор для птиц

Более 200 кормушек для птиц передали петербургские школьники комитету по благоустройству. Кафе и рестораны для пернатых ребята делали вместе с родителями и педагогами.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 12 ноября, за длинные осенние каникулы школьники изготовили 1000 кормушек для птиц, 200 из них будут переданы комитету по благоустройству, часть кормушек повесили в эколого-биологическом центре «Крестовский остров».



Ребята подошли к решению вопроса профессионально, на занятиях дополнительного образования в рамках программ 3D-моделирования создавали целые птичьи «шедевры». Получились кормушки в виде Исаакиевского собора и маяка. Кормушка-рекордсмен вышла почти метр в высоту.

