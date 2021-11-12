«Чего только не вытворяли его брови!» Монеточка записала пародию на видео, где Киселев комментирует внешний вид журналистки

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) записала пародию на видео, где ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев оценивает внешний вид американской журналистки Хэдли Гэмбл. Ролик, опубликованный 12 ноября в TikTok, собрал почти 200 тысяч лайков.



«Чувствуется, что Хэдли к встрече с Путиным очень готовилась, на несколько кило похудела. Она влезла в маленькое черное платье, а для удлинения ноги надела лабутены. Чего только она не вытворяла ногами», — комментировал Киселев.



Монеточка предложила обсудить другую «скандальную беседу», которая два года назад состоялась между Киселевым и блогером Юрием Дудем. Она обратила внимание, что ведущий, видимо, очень готовился к встрече: выбрал «облегающую модель брюк, нарочито демонстрирующую все нюансы строения мужских ног», а еще приоткрыл свой кардиган, не застегнув молнию до конца.

