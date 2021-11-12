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«Чего только не вытворяли его брови!» Монеточка записала пародию на видео, где Киселев комментирует внешний вид журналистки

Монеточка записала пародию на ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) записала пародию на видео, где ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев оценивает внешний вид американской журналистки Хэдли Гэмбл. Ролик, опубликованный 12 ноября в TikTok, собрал почти 200 тысяч лайков.

«Чувствуется, что Хэдли к встрече с Путиным очень готовилась, на несколько кило похудела. Она влезла в маленькое черное платье, а для удлинения ноги надела лабутены. Чего только она не вытворяла ногами», — комментировал Киселев.

Монеточка предложила обсудить другую «скандальную беседу», которая два года назад состоялась между Киселевым и блогером Юрием Дудем. Она обратила внимание, что ведущий, видимо, очень готовился к встрече: выбрал «облегающую модель брюк, нарочито демонстрирующую все нюансы строения мужских ног», а еще приоткрыл свой кардиган, не застегнув молнию до конца.

«Чего только не вытворяли его брови во время интервью. Напоследок отмечу синие шнурки, которые на языке колористики означают, цитирую, «потаенное желание»», — поделилась певица.

@monetochkaliska

♬ News - AShamaluevMusic

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Комментарии (6)

alexspb
Смелая девочка. Респект!
copov
И куда лезет эта неряшливая бездарь/
261933551
Вспомнил про жабу и гадюку, вступивших в отношения
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