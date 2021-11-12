Вираж судьбы. Инспектора ДПС в Петербурге остановили на машине с поддельными номерами

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне около восьми вечера автомобиль «Шкода Суперб» у дома 33 по Красносельскому шоссе встречала целая делегация — сотрудники сразу и отдела собственной безопасности ДПС, и УСБ ГУ МВД. Солидная группировка силовиков собралась не зря. За рулем автомобиля находился их коллега — инспектор по ИАЗ отдельной роты ДПС ГИБДД Кировского района Петербурга, майор полиции Иванов.



По предварительной информации, на «Шкоде», водителем которой был майор, стояли подложные регистрационные номера. Помимо этого в кармане водительской двери полицейские нашли травматический пистолет, снаряженный магазином с патронами.

