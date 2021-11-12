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Вираж судьбы. Инспектора ДПС в Петербурге остановили на машине с поддельными номерами

В Петербурге инспектора ДПС поймали на машине с подложными номерами

Оказаться в шкуре нарушителя пришлось инспектору по исполнению административного законодательства ДПС ГИБДД Кировского района. Машину с ним за рулем остановили сотрудники УСБ главка.

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Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне около восьми вечера автомобиль «Шкода Суперб» у дома 33 по Красносельскому шоссе встречала целая делегация — сотрудники сразу и отдела собственной безопасности ДПС, и УСБ ГУ МВД. Солидная группировка силовиков собралась не зря. За рулем автомобиля находился их коллега — инспектор по ИАЗ отдельной роты ДПС ГИБДД Кировского района Петербурга, майор полиции Иванов.

По предварительной информации, на «Шкоде», водителем которой был майор, стояли подложные регистрационные номера. Помимо этого в кармане водительской двери полицейские нашли травматический пистолет, снаряженный магазином с патронами.

По иронии судьбы, в отношении специалиста по административному законодательству составили сразу же один протокол — по статье 12.2, часть 4 (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками), которое влечет за собой лишение прав на срок от полугода до года. В перспективе и второй — по статье 20.8 — нарушение правил хранения и ношения оружия и патронов к нему.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

255711911
Моя милиция не меня бережет.
Вышибатя
Молодцы усб, копайте дальше, он наверняка не один это делал.
AP-SPb
Выпал из вертикали? Недоделился? Кому-то более кошерному место понадобилось?
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