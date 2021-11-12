Набережную в Красноярске назвали именем умершего летом бывшего мэра

В Красноярске участок набережной реки Качи (левый приток Енисея) от устья реки до дома 19 по Речному переулку официально назван в честь бывшего мэра города Петра Пимашкова, умершего летом 2021 года. Соответствующее постановление 12 ноября подписал нынешний глава Красноярска Сергей Еремин.

В сообщении на сайте мэрии уточняется, что данное решение было принято комиссией о наименовании и переименовании внутригородских объектов и увековечении памяти граждан и исторических событий.



Увековечить память бывшего мэра Пимашкова в сентябре предложили депутаты местного городского совета. Высказывались идеи назвать его именем Театральную площадь, набережную реки Качи или железнодорожный вокзал.

