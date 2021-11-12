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Набережную в Красноярске назвали именем умершего летом бывшего мэра

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В Красноярске участок набережной реки Качи (левый приток Енисея) от устья реки до дома 19 по Речному переулку официально назван в честь бывшего мэра города Петра Пимашкова, умершего летом 2021 года. Соответствующее постановление 12 ноября подписал нынешний глава Красноярска Сергей Еремин.

Фото: «Яндекс.Карты»
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В сообщении на сайте мэрии уточняется, что данное решение было принято комиссией о наименовании и переименовании внутригородских объектов и увековечении памяти граждан и исторических событий.

Увековечить память бывшего мэра Пимашкова в сентябре предложили депутаты местного городского совета. Высказывались идеи назвать его именем Театральную площадь, набережную реки Качи или железнодорожный вокзал.

Петр Пимашков был мэром Красноярска с декабря 1996-го по 2011 год. В 2011 и 2016 годах избирался в Госдуму РФ. Умер бывший глава города 12 августа 2021 года и был похоронен на городском кладбище Бадалык.

Фото: «Яндекс.Карты»

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