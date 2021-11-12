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Умер экс-министр здравоохранения СССР академик Евгений Чазов

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Ушел из жизни академик РАН и бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, ему было 92 года. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится на сайте ведомства.

С 1967-го по 1986 год Чазов руководил «Кремлевской больницей» — 4-м Главным управлением при Минздраве, где лечились высокопоставленные лица СССР и других государств, а также заслуженные деятели культуры и науки страны.

Академик был лечащим врачом нескольких руководителей СССР. А с 1987-го по 1990 год занимал пост министра здравоохранения страны.

Научные разработки Чазова по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США. «Эксперимент по применению фибролизина – препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – Евгений Иванович провел на себе», — отметили в Минздраве.

Трудовая деятельность Евгения Чазова отмечена множеством наград. Он стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России. Также он стал Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре Ордена Ленина.

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