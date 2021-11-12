Умер экс-министр здравоохранения СССР академик Евгений Чазов

Ушел из жизни академик РАН и бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, ему было 92 года. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится на сайте ведомства.



С 1967-го по 1986 год Чазов руководил «Кремлевской больницей» — 4-м Главным управлением при Минздраве, где лечились высокопоставленные лица СССР и других государств, а также заслуженные деятели культуры и науки страны.