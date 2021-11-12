Автомобиль миллиардера из списка Forbes попал в ДТП на Ленинградском проспекте

«Майбах» миллиардера Игоря Рыбакова попал в массовую аварию в столице.



Как пишет 12 ноября Baza, авария произошла на Ленинградском шоссе около двух часов дня. Всего столкнулись четыре автомобиля, один из которых, BMW X6, принадлежит известному футбольному пиар-агенту Елене Болотовой.



По данным издания, в ней на момент ДТП был её супруг.



Как рассказал РБК представитель Рыбакова, самого предпринимателя в «Майбахе» в тот момент не было: незадолго до столкновения водитель высадил его в другом месте.

