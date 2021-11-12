FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Смольный выкупит у ВТБ часть индустриального парка «Марьино»

0
Печать

Власти Петербурга приняли решение о присоединении к особой экономической зоне части индустриального парка «Марьино». Об этом «Фонтанке» 12 ноября рассказала генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

«На основании этого в бюджет Санкт-Петербурга на 2022–2024 гг. внесены предложения по выкупу площадки «Марьино», — сказала она. Речь идет об участке более 40 га с подготовленной инфраструктурой.

Завершить присоединение площадки «Марьино», то есть осуществить сделку, а также закончить все корпоративные процедуры, планируется к середине 2022 года. Также администрация города должна подать заявку в Минэкономразвития о наделении земельного участка режимом ОЭЗ.

«После наделения площадки статусом ОЭЗ технико-внедренческого типа специализация площадки будет аналогичной действующим площадкам ОЭЗ технико-внедренческого типа — «Нойдорф» и «Новоорловская», — пояснила Тамара Рондалева.

Индустриальный парк «Марьино» находится в Петродворцовом районе рядом с КАД. Площадь парка — 130 га, из которых более половины продано или зарезервировано за резидентами. Участники проекта — управляющая компания «ВТБ Девелопмент», инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер Банк ВТБ. Среди крупных резидентов «Марьино»: завод Teknos по производству лакокрасочных материалов, логистический комплекс группы «Адмирал-Терминал-СВ», завод по производству медицинской техники немецкой компании Sarstedt. В инженерную подготовку было вложено более 1 млрд руб.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний