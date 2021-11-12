Смольный выкупит у ВТБ часть индустриального парка «Марьино»

Власти Петербурга приняли решение о присоединении к особой экономической зоне части индустриального парка «Марьино». Об этом «Фонтанке» 12 ноября рассказала генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.
«На основании этого в бюджет Санкт-Петербурга на 2022–2024 гг. внесены предложения по выкупу площадки «Марьино», — сказала она. Речь идет об участке более 40 га с подготовленной инфраструктурой.
Завершить присоединение площадки «Марьино», то есть осуществить сделку, а также закончить все корпоративные процедуры, планируется к середине 2022 года. Также администрация города должна подать заявку в Минэкономразвития о наделении земельного участка режимом ОЭЗ.
«После наделения площадки статусом ОЭЗ технико-внедренческого типа специализация площадки будет аналогичной действующим площадкам ОЭЗ технико-внедренческого типа — «Нойдорф» и «Новоорловская», — пояснила Тамара Рондалева.
Индустриальный парк «Марьино» находится в Петродворцовом районе рядом с КАД. Площадь парка — 130 га, из которых более половины продано или зарезервировано за резидентами. Участники проекта — управляющая компания «ВТБ Девелопмент», инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер Банк ВТБ. Среди крупных резидентов «Марьино»: завод Teknos по производству лакокрасочных материалов, логистический комплекс группы «Адмирал-Терминал-СВ», завод по производству медицинской техники немецкой компании Sarstedt. В инженерную подготовку было вложено более 1 млрд руб.