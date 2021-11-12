Смольный выкупит у ВТБ часть индустриального парка «Марьино»

Власти Петербурга приняли решение о присоединении к особой экономической зоне части индустриального парка «Марьино». Об этом «Фонтанке» 12 ноября рассказала генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.



«На основании этого в бюджет Санкт-Петербурга на 2022–2024 гг. внесены предложения по выкупу площадки «Марьино», — сказала она. Речь идет об участке более 40 га с подготовленной инфраструктурой.



Завершить присоединение площадки «Марьино», то есть осуществить сделку, а также закончить все корпоративные процедуры, планируется к середине 2022 года. Также администрация города должна подать заявку в Минэкономразвития о наделении земельного участка режимом ОЭЗ.

