Толкай — лови. Прокуратура показала угон инвалидной коляски на Фрунзе, его исполнительницу ждёт суд

Не только автомобили и велосипеды привлекают угонщиков в Петербурге, коляски, в том числе инвалидные, также пользуются спросом. Прокуратура показала у кого.
Как сообщили в ведомстве 12 ноября, дело о краже инвалидной коляски направлено в Московский райсуд Петербурга. Устройство стоимостью 50 тысяч рублей необходимо для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Он живёт в одном из домов на улице Фрунзе, там же стояла коляска.
прокуратура Петербурга
В августе обычное место в парадной оказалось пустым, средство передвижения похитили. Исполнительницу подсказали записи с камер наблюдения. На кадрах сначала только коляска, которая как будто едет сама. Потом появляется женщина в длинной юбке. Она словно играет: ловит коляску, разбегается с ней и снова толкает.
Обвинение в краже предъявлено 52-летней уроженке Карелии. «Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление в суд в защиту интересов потерпевшей стороны о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — добавляет надзорное ведомство.
Где коляска, неизвестно. Женщина катила её километра три, устала где-то в домах на Краснопутиловской. Говорит, хотела продать, но, вернувшись, не нашла - то ли украли, то ли забыла место.