Толкай — лови. Прокуратура показала угон инвалидной коляски на Фрунзе, его исполнительницу ждёт суд

Не только автомобили и велосипеды привлекают угонщиков в Петербурге, коляски, в том числе инвалидные, также пользуются спросом. Прокуратура показала у кого.



Как сообщили в ведомстве 12 ноября, дело о краже инвалидной коляски направлено в Московский райсуд Петербурга. Устройство стоимостью 50 тысяч рублей необходимо для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Он живёт в одном из домов на улице Фрунзе, там же стояла коляска.