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За угон каршеринга задержан юный петербуржец с «биографией»

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В Приморском районе Петербурга за неправомерное завладение транспортным средством задержан 17-летний горожанин.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, каршеринговая «КИА Рио» пропала в среду от дома 28 по проспекту Сизова. В тот же день было возбуждено уголовное дело об угоне. И уже вечером подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Это неработающий 17-летний парень, проживающий неподалёку, на Серебристом бульваре. С него взяли подписку о невыезде. «КИА» тоже нашли.

Молодой человек уже знаком правоохранителям. В декабре прошлого года его арестовывали по подозрению в хранении наркотиков, но в апреле освободили из зала суда. Под административным надзором он не состоит.

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