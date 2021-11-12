В Приморском районе Петербурга за неправомерное завладение транспортным средством задержан 17-летний горожанин.
Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, каршеринговая «КИА Рио» пропала в среду от дома 28 по проспекту Сизова. В тот же день было возбуждено уголовное дело об угоне. И уже вечером подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Это неработающий 17-летний парень, проживающий неподалёку, на Серебристом бульваре. С него взяли подписку о невыезде. «КИА» тоже нашли.
Молодой человек уже знаком правоохранителям. В декабре прошлого года его арестовывали по подозрению в хранении наркотиков, но в апреле освободили из зала суда. Под административным надзором он не состоит.