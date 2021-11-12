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Травили насекомых — отравили детей. В Амурской области возбудили дело после того, как трое пятилетних попали из детсада в больницу

Уголовное дело возбудили после отравления воспитанников детского сада в Приамурье средством от насекомых

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Трое детей увезли из детского сада в городе Райчихинске в больницу. Врачи поставили им диагноз — отравление средством от насекомых.

Как сообщает «Интерфакс» 12 ноября, в стационар детей увезли 8 ноября, а сегодня СК возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным ведомства, после оказания помощи детей вернули домой. Их жизни ничего не угрожает.

Проверка СК в самом детском саду выявила, что при проведении дезинсекции в дошкольном учреждении детей должным образом уберегли от доступа к отраве. Прокуратура уже внесла представление начальнику городского управления образования.

Административное производство по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» возбуждено также в отношении руководства детского сада.

Само учреждение по решению Роспотребнадзора по Амурской области приостановило свою работу.

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