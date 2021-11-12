Травили насекомых — отравили детей. В Амурской области возбудили дело после того, как трое пятилетних попали из детсада в больницу

Трое детей увезли из детского сада в городе Райчихинске в больницу. Врачи поставили им диагноз — отравление средством от насекомых.



Как сообщает «Интерфакс» 12 ноября, в стационар детей увезли 8 ноября, а сегодня СК возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



По данным ведомства, после оказания помощи детей вернули домой. Их жизни ничего не угрожает.



Проверка СК в самом детском саду выявила, что при проведении дезинсекции в дошкольном учреждении детей должным образом уберегли от доступа к отраве. Прокуратура уже внесла представление начальнику городского управления образования.

