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Сторож, проведя в России меньше 3 недель, угнал у хозяев «Ленд Крузер», разбил его и переломался сам

«Ленд Крузер» в Петербурге разбил о дерево мигрант

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Полиция Всеволожского района готовится возбудить уголовное дело после угона дорогого автомобиля. Злодей известен, он пока лечится.

Как выяснила «Фонтанка» 12 ноября, вчера к правоохранителям обратилась петербурженка с заявлением о краже автомобиля. По её словам, 6 ноября от частного дома в посёлке Ковалёво под Петербургом (Всеволожский район Ленобласти) угнали «Тойоту Ленд Крузер 200» 2011 года выпуска. А сделал это якобы 34-летний сторож этого самого дома, мигрант, который в октябре приехал на заработки и имеет регистрацию в Петербурге.

Он, по словам заявительницы, поехал кататься на «Ленд Крузер» и через час или даже меньше устроил ДТП на 2-й Поперечной улице в Красногвардейском районе Петербурга. Сам же и пострадал: после аварии его в состоянии средней тяжести доставили в Елизаветинскую больницу.

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«Товарищ на «Ленд Крузере», синий, как изолента, улетел с дороги на 2-й Поперечной улице в Ново-Ковалёво. Сломал ноги», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна из подписчиц (судя по всему, заявительница) в комментариях рассказала: «За рулём авто не был хозяин! Машина моя. Машину, можно так сказать, без разрешения взяли. И просто разбили то, что никогда не могло принадлежать данному человеку. Ему и жизни не хватит заработать на такое авто».

По данным «Фонтанки», разбитый автомобиль находится на штрафстоянке. Ущерб заявительница оценила в 1,8 миллиона рублей. Документы по ДТП она обещала предоставить сегодня, 12 ноября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Kostochka
Киа рио для 🐒это шайтанама гоночная!!!
aprahka
Почему то никого не жалко в этой истории.Ни оленя сторожа,ни дамочку.
Дмитрий_1111
скроила на стороже и получила. Теперь его если только на цепь сажать. Сколько надо ума, чтобы мигранта да еще 3-х недельного брать на работу.
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