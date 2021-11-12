В Чувашии QR-коды получат люди с большим числом антител к коронавирусу. Но действовать он будет не везде

В течение недели по распоряжению главы Чувашии Олега Николаева будет запущена региональная система по созданию QR-кодов для людей с большим количеством антител после перенесенного коронавируса.
Как сообщает РИА «Новости» 12 ноября со ссылкой на пресс-службу главы региона, решением может стать создание ресурса, на котором переболевший сможет ввести идентификатор. Его он получит по итогам результатов на антитела, сданного в специально аккредитованных для этого врачебной комиссией лабораториях.
«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — говорится в релизе со ссылкой на слова Николаева.
Однако сформированный QR-код будет действовать только на территории Чувашии.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, дополняет РИА «Новости», заявлял о том, что по европейским стандартам наличие 300 единиц антител говорит о защите от заболевания, а 500 антител — является гарантированной защитой.