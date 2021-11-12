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В Чувашии QR-коды получат люди с большим числом антител к коронавирусу. Но действовать он будет не везде

QR-коды для людей с высоким титром антител к коронавирусу вводят в Чувашии

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В течение недели по распоряжению главы Чувашии Олега Николаева будет запущена региональная система по созданию QR-кодов для людей с большим количеством антител после перенесенного коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости» 12 ноября со ссылкой на пресс-службу главы региона, решением может стать создание ресурса, на котором переболевший сможет ввести идентификатор. Его он получит по итогам результатов на антитела, сданного в специально аккредитованных для этого врачебной комиссией лабораториях.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — говорится в релизе со ссылкой на слова Николаева.

Однако сформированный QR-код будет действовать только на территории Чувашии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, дополняет РИА «Новости», заявлял о том, что по европейским стандартам наличие 300 единиц антител говорит о защите от заболевания, а 500 антител — является гарантированной защитой.

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Комментарии (2)

Владислав М
Почему действие кода только на территории Чувашии? В других регионах иные законы биологии?
Бабаха
во-первых, количество антител никак не указывает на защиту. во-вторых, большое количество антител указывает на заболевание организма (ничего хорошего в антителах нет). и в-третьих Гинцбург сообщает: «Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора – к адено 26-му. …Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат».

Не к SARS-CoV-2 (которого, по мнению некоторых видных ученых, не существует и Гинцбург это косвенно подтверждает) а к аденовирусу Ad26.
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