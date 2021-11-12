FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Российская фигуристка Усачева жестко упала на Гран-при Японии. Врач унес ее на руках

1
Печать

Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Во время разминки перед выступлением в короткой программе 15-летняя фигуристка травмировала ногу.

Фото: Скриншот youtube.com/Первый канал
ПоделитьсяПоделиться

Спортсменка упала при попытке исполнить тройной флип. В слезах девушка смогла самостоятельно добраться до бортика, оттуда ее унес на руках врач сборной России Филипп Шветский.

«Ну что за напасть на этом турнире... Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку, видно, что во время отрыва, в воздухе, почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьезных проблем со здоровьем у нее не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — прокомментировал травму хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, в которой занимается Усачева, Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Дарья Усачева — серебряный призер этапа Гран-при Skate America 2021, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров-2020. По состоянию на 6 ноября 2021 года занимает 26-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Фото: Скриншот youtube.com/Первый канал

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний