Российская фигуристка Усачева жестко упала на Гран-при Японии. Врач унес ее на руках

Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Во время разминки перед выступлением в короткой программе 15-летняя фигуристка травмировала ногу.
Спортсменка упала при попытке исполнить тройной флип. В слезах девушка смогла самостоятельно добраться до бортика, оттуда ее унес на руках врач сборной России Филипп Шветский.
Усачёва снимается с Гран-при Японии! pic.twitter.com/BxIEY6DQa9— Lublineс93 (@Lublinec931) November 12, 2021
«Ну что за напасть на этом турнире... Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку, видно, что во время отрыва, в воздухе, почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьезных проблем со здоровьем у нее не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — прокомментировал травму хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, в которой занимается Усачева, Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала.
Дарья Усачева — серебряный призер этапа Гран-при Skate America 2021, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров-2020. По состоянию на 6 ноября 2021 года занимает 26-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.