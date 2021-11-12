FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургские айтишники могут получить работу за один день

МТС проведет ускоренный отбор кандидатов в команду одного из ключевых продуктов компании — «Мой МТС».

Печать
Фото: pixabay.com
ПоделитьсяПоделиться

Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 10:00 до 20:00 по московскому времени в онлайн формате. МТС проведет собеседования для специалистов из разных областей: iOs, Android и Angular разработчиков, QA-инженеров (специалистов по обеспечению качества разработки программного обеспечения и его функционального тестирования), а также product owners (продукт-менеджеров), системных аналитиков, дизайнеров и UX-редакторов (редакторов, которые работают с пользовательским опытом).

Для того, чтобы принять участие в отборе, кандидатам нужно зарегистрироваться и отправить резюме. После предварительного одобрения участники получат приглашение на One day offer, где им предстоит пройти одно собеседование с экспертами МТС. По результатам интервью лучшие получат предложение о работе в тот же день. Подать заявку и получить полную информацию можно по ссылке.

One day offer — формат привлечения кандидатов в компанию, в котором соискатели за один день проходят все этапы отбора и в тот же день получают предложение о трудоустройстве.

Новости телекома

Фото: pixabay.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний