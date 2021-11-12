Петербургские айтишники могут получить работу за один день

Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 10:00 до 20:00 по московскому времени в онлайн формате. МТС проведет собеседования для специалистов из разных областей: iOs, Android и Angular разработчиков, QA-инженеров (специалистов по обеспечению качества разработки программного обеспечения и его функционального тестирования), а также product owners (продукт-менеджеров), системных аналитиков, дизайнеров и UX-редакторов (редакторов, которые работают с пользовательским опытом).



Для того, чтобы принять участие в отборе, кандидатам нужно зарегистрироваться и отправить резюме. После предварительного одобрения участники получат приглашение на One day offer, где им предстоит пройти одно собеседование с экспертами МТС. По результатам интервью лучшие получат предложение о работе в тот же день. Подать заявку и получить полную информацию можно по ссылке.

