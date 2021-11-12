FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Бокситогорске полиция задержала пару, которая убивала пенсионерку кастрюлей, ножом и проводом пылесоса

2
Печать

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в августовском убийстве пенсионерки. С женщиной хладнокровно расправились ради денег в её собственной квартире.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, 22-летний местный житель и его 31-летняя знакомая были задержаны накануне оперативниками уголовного розыска. Они подозреваются в том, что 17 августа пришли в дом 34 по Социалистической улице в Бокситогорске и втолкнули в квартиру 67-летнюю местную жительницу, когда та открывала дверь. Там парочка стала требовать деньги, но, столкнувшись с сопротивлением, мужчина начал бить пенсионерку по голове кастрюлей. Затем женщине нанесли три удара ножом в область шеи, а потом задушили проводом от пылесоса.

По мнению полиции, после убийства пара провела тщательную уборку, помыв полы. Кухонный нож, похищенный телефон и банковские карты якобы были выброшены в мусорный контейнер. Ключ от квартиры был сброшен в канализационный люк, его полиция нашла. Задержанные помещены в ИВС, вскоре им изберут меру пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VKuser1708951
5-6 опечатка
VKuser1708951
Дадут 56 лет и по удо выпустят потом?
Это же не на митинг ходить или в ВК посты перепостить!
Это скрепно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний