Путешественник с ножом и газовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном конфликте в Петербурге. Оппонент «успокоил» его выстрелами

С проспекта Александровской Фермы увезли в больницу мужчину с огнестрельным ранением в грудь