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Путешественник с ножом и газовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном конфликте в Петербурге. Оппонент «успокоил» его выстрелами

С проспекта Александровской Фермы увезли в больницу мужчину с огнестрельным ранением в грудь

Нож, газовый баллончик и травматический пистолет — все пошло в дело в конфликте в Невском районе Петербурга. Победителю достался приз — поездка на полицейской машине в отдел.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 ноября, о стрельбе у дома 23 по проспекту Александровской Фермы в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера.

По предварительной информации, там произошел конфликт между 37-летним жителем Петербурга и 29-летним индивидуальным предпринимателем на автомобиле «Опель Мокка». Старший мужчина якобы ударил ножом по водительскому стеклу машины, а потом брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика. Предприниматель в ответ вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону агрессора.

С ранением в грудь, а также травмами головы 37-летнего мужчину, который в социальных сетях позиционирует себя как путешественника, яхтсмена и фаната мотокросса, увезли в городскую больницу № 26. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Предпринимателя же увезли в отдел, где он дал показания. После этого мужчину отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

rt7421656
когда при любом неадекватном поведении на дороге с маханием руками/ножами и прочими резиноплюями будут забирать права и возвращать их после череды тестов в психоневрологическом диспансере и заключении медкомиссии на допуск к источнику повышенной опасности все эти ковбои и метатели ножей сойдут на нет
Но только видимо не в этой стране где быдло очень сильно оберегают и защищают.
265072270
Да пожалуйста! Вот если бы у него (- у них) был КС, то один бы сел надолго, другой лег навсегда. Избавились бы сразу от двух неадекватов.
VKuser1708951
А где комментарий от жаждущих легализации короткоствола?
"Вот если бы у него (- у них) был КС, то они бы вежливо раскланялись и извинившись (оба!) поехали в библиотеку брать учебники по этикету и помогать старушкам."
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