Путешественник с ножом и газовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном конфликте в Петербурге. Оппонент «успокоил» его выстрелами

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 ноября, о стрельбе у дома 23 по проспекту Александровской Фермы в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера.
По предварительной информации, там произошел конфликт между 37-летним жителем Петербурга и 29-летним индивидуальным предпринимателем на автомобиле «Опель Мокка». Старший мужчина якобы ударил ножом по водительскому стеклу машины, а потом брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика. Предприниматель в ответ вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону агрессора.
С ранением в грудь, а также травмами головы 37-летнего мужчину, который в социальных сетях позиционирует себя как путешественника, яхтсмена и фаната мотокросса, увезли в городскую больницу № 26. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Предпринимателя же увезли в отдел, где он дал показания. После этого мужчину отпустили под обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.