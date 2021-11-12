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Житель Кудрово зарезал жену, добил из травматического пистолета и попытался совершить суицид

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Уголовное дело готовится к возбуждению во Всеволожском районе Ленобласти. Там мужчина убил свою жену и попытался совершить суицид. О страшном он предупредил своих знакомых, именно они вызвали полицию. Но женщине, к сожалению, помочь уже было нельзя.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне вечером в дежурную часть позвонила 42-летняя женщина, которая рассказала о подозрительном звонке знакомого. Мужчина, с ее слов, сообщил, что находится в коттеджном поселке «Родные просторы», что Лены (его жены) больше нет и что его самого не будет. Звонивший попросил приехать быстрее.

Опергруппа уголовного розыска нашла 49-летнего мужчину из Кудрово спустя полтора часа. Он сидел в отцовской «Ладе Ларгус». Было установлено, что он поссорился с женой, из-за чего ударил ее в грудь ножом, а затем выстрелил в живот и висок из «Осы». Женщина умерла на месте от полученных ранений. Сам мужчина тоже попытался свести счеты с жизнью, но его успели спасти и госпитализировать.

Известно, что оружие, из которого стрелял в жену кудровчанин, не зарегистрировано на территории Петербурга и Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

инкогнитто
Ни чего другого, для нынешних, эмансипироанных женщин и не предвещалось. Как ведут себя, то и получают...
Эд Хэммет
Ну и страсти! Шекспир отдыхает.
266605617
Надо вводить принудительную вакцинацию жителей Кудрово
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