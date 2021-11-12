Житель Кудрово зарезал жену, добил из травматического пистолета и попытался совершить суицид

Уголовное дело готовится к возбуждению во Всеволожском районе Ленобласти. Там мужчина убил свою жену и попытался совершить суицид. О страшном он предупредил своих знакомых, именно они вызвали полицию. Но женщине, к сожалению, помочь уже было нельзя.



Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне вечером в дежурную часть позвонила 42-летняя женщина, которая рассказала о подозрительном звонке знакомого. Мужчина, с ее слов, сообщил, что находится в коттеджном поселке «Родные просторы», что Лены (его жены) больше нет и что его самого не будет. Звонивший попросил приехать быстрее.

