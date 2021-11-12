Аномальное тепло сохраняется в Петербурге, минус ждём в выходные

В 9 часов утра, по данным «Яндекс.Погоды», в 17 районах Санкт-Петербурга сухо, осадки наблюдаются в Петродворце. Температура воздуха плюс 4–5, что на 1 градус выше климатической нормы и ощущается как 0 градусов, влажность воздуха высокая — 93%.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 12 ноября плюс 4–6 градусов, небольшие дожди и умеренный ветер. При этом, напомним, дамба закрыта в связи с подъёмом воды в Финском заливе. Уровень воды у Горного института к 9:15 вырос до 113 см.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 5 до плюс 5 градусов. Самое холодное 12 ноября выдалось в 1965 году, минус 17, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 11.



«Сегодня синоптическая ситуация будет определяться периферией циклона, уходящего в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 3–4 градуса выше положенных по климату значений», — поясняет центр «Фобос».



Завтра, по прогнозу СЗ УГМС, станет холоднее — плюс 2–4 градуса, а в воскресенье, 14 ноября, — до минус 1 ночью и до плюс 3 днём.

