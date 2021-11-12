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Ассанж получил разрешение на свадьбу в тюрьме

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Заключённый британской тюрьмы Белмарш Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание со своей невестой Стеллой Моррис. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

Церемонию позволили провести в стенах тюрьмы. Она может пройти в декабре. Расходы оплатят новобрачные. Несколько гостей, в том числе свидетелей, разрешено пригласить из числа заключенных.

Пара добивается свадьбы с мая 2021 года. Тогда тюремный священник отказал Моррис в организации церемонии. Она обратилась в офис начальника Белмарша, но ответа не последовало. Затем с руководством тюрьмы связались адвокаты пары, но все запросы также остались без ответа. Затем Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии и начальницу тюрьмы.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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Комментарии (1)

260569221
Блин…
А я думал он в Саратовской области решил в тюрьме женится….
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