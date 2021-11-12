Ассанж получил разрешение на свадьбу в тюрьме

Заключённый британской тюрьмы Белмарш Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание со своей невестой Стеллой Моррис. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.



Церемонию позволили провести в стенах тюрьмы. Она может пройти в декабре. Расходы оплатят новобрачные. Несколько гостей, в том числе свидетелей, разрешено пригласить из числа заключенных.



Пара добивается свадьбы с мая 2021 года. Тогда тюремный священник отказал Моррис в организации церемонии. Она обратилась в офис начальника Белмарша, но ответа не последовало. Затем с руководством тюрьмы связались адвокаты пары, но все запросы также остались без ответа. Затем Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии и начальницу тюрьмы.

