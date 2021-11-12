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Две машины разбились на Кубинской, на фото — человек на носилках

Водитель тяжело пострадал в ДТП на Кубинской

Серьёзная авария произошла на перекрёстке Кубинской и Краснопутиловской улиц. По версии полиции, виновник, поворачивая налево, не пропустил встречную машину.

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Столкнулись легковые машины. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 12 ноября рассказывают, что удар был лобовым, автомобили сильно повреждены. На кадрах в группе видно, как человека на носилках завозят в карету скорой помощи.

Пострадавший, как говорят, потерял сознание уже после ДТП. «Я была сегодня очевидцем и лично оказывала первую доврачебную помощь, — рассказывает Александра. — Мужчина, с его слов, зовут Александр, был госпитализирован в 26-ю городскую больницу. Состояние тяжёлое, черепно-мозговая травма, увезён машиной реанимационной бригады уже без сознания. Спасибо им огромное за оперативность. Документов не нашли».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что 11 ноября около 20:25 мужчина 1986 года рождения на «Фольксвагене», выполняя левый поворот, не пропустил «Митсубиши» под управлением своего ровесника. Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (1)

Karl111
Там весь перекресток в камерах, давайте видео
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