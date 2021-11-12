Следователи посмотрели на четырёх брошенных детей при живой матери в Горбунках и возбудили дело

Кадр из видео СУ СК по Ленобласти Поделиться Поделиться







Следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в деревне Горбунки под Петербургом (Ломоносовский район Ленинградской области) малолетние дети проживают в небезопасных условиях.

Как сообщается 12 ноября на сайте областного СУ СК, накануне в эфире федерального телеканала обсуждалась история неблагополучной семьи. Журналисты рассказали, что в Горбунках в муниципальной квартире живут 10 человек, в том числе пятеро маленьких детей, в антисанитарных условиях. Следователи в тот же день начали доследственную проверку и выехали на место, посмотреть на жильё своими глазами.

Видео СУ СК по Ленобласти

«По результатам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области, которые не приняли мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Много вопросов есть к 22-летней матери четырёх детей. Им 11 месяцев, 2 года, 5 лет и 7 лет. Свидетельства о рождении двоим детям женщина не оформила. Старший ребёнок в школу не ходит, двое средних не ходят в детский сад. Она даже не затруднила себя подать заявление на пособия, при том что она нигде не работает и материально детей не содержит. Женщина злоупотребляет алкоголем и не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Однако органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района не приняли меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.



«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления. По поручению председателя СКР ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении.

