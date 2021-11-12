Машины горели и взрывались на Типанова, началось с Pathfinder

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, 12 ноября в 00:16 поступил вызов на улицу Типанова, 7. В легковом «Ниссане» сгорели сгораемые части, частично повреждены два стоящих рядом автомобиля: «Пежо» и «Хёндэ».
Два пожарных расчёта (10 сотрудников МЧС) справились с огнём к 00:35. Сведения о пострадавших не поступали.
Местные жители сняли на фото и видео и сам горевший Nissan Pathfinder, в том числе те моменты, когда взрывались колёса, и последствия.
«Приехали бравые ребята пожарные. Рукав есть, а машины почему-то не видно», — удивлялась Ирина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях ей ответил Дмитрий, судя по всему, пожарный. По его словам, из-за припаркованных автомобилей было не проехать. «Вот мне и пришлось ждать, чтобы наша машина объехала весь дом, дабы заехать с другой стороны!» — объясняет он.