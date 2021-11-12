В Петербурге закрыли дамбу, вода в Неве поднимается

Экстренное предупреждение действует в Ленинградской области. Региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило, что начиная с 5–8 часов утра 12 ноября в юго-западных районах местами ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15 м/с.



Ночью частично закрыли дамбу — «в связи с прогнозом подъёма уровня воды в устье реки Невы до значений, близких к критическим», сообщает Комплекс защитных сооружений в своём Instagram. В 02:50 на судопропускном сооружении С-2 были закрыты затворы всех шести водопропускных сооружений.

