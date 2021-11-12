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В Петербурге закрыли дамбу, вода в Неве поднимается

Уровень воды у Горного института превысил 100 см выше ординара.

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Экстренное предупреждение действует в Ленинградской области. Региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило, что начиная с 5–8 часов утра 12 ноября в юго-западных районах местами ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15 м/с.

Ночью частично закрыли дамбу — «в связи с прогнозом подъёма уровня воды в устье реки Невы до значений, близких к критическим», сообщает Комплекс защитных сооружений в своём Instagram. В 02:50 на судопропускном сооружении С-2 были закрыты затворы всех шести водопропускных сооружений.

«Судопропускное сооружение С-1 не задействовано. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Нева поднимается довольно быстро. В 06:00 уровень воды у Горного составлял 92 см выше ординара, а в 06:59 — 103, причём за 10 минут он вырос на 4 см.

Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru
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Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru

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