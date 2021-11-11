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Суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски к Навальному из-за слов о бизнесе олигарха. Политик обязан выпустить опровержение

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к Алексею Навальному. После вступления решения в силу ответчик обязан в течение суток удалить информацию из видеоролика, выпущенного в 2019 году, в течение месяца он также должен опубликовать опровержение.

Изначально истец просил разместить опровержение на сайте Навального, где был опубликован видеоролик, однако поскольку ресурс заблокирован, представители бизнесмена предложили обнародовать текст в любой деловой газете. В итоге было выбрано издание «Коммерсантъ», об этом медиа сообщило 11 ноября.

Суд также обязал Навального выплатить Дерипаске моральную компенсацию в размере 1 рубля и по 50 тысяч рублей неустойки за каждый день неисполнения судебного решения. Оно может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Представитель бизнесмена заявил, что две лингвистические экспертизы, заказанные истцом, подтвердили факт размещения Навальным порочащих сведений о Дерипаске. Защита оппозиционера настаивала, что суждения были оценочными, а потому не являются фактами и их нельзя опровергнуть.

Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации в феврале 2020 года. Он требовал опровергнуть и удалить информацию, которая прозвучала в передаче «Навальный Live» на YouTube-канале политика. Навальный утверждал, что бизнес Дерипаски в России развивается за счет получения на нерыночных условиях крупных кредитов от государственных банков и их рефинансирования.

Отвечая на вопросы адвоката ответчика, представитель Дерипаски подтвердил, что тот брал кредиты у государственных банков и рефинансировал их, однако отметил, что кредитование происходило и у зарубежных банков под большой процент.

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Комментарии (4)

Igor_VS
След ревизии, что у нас и как, пойдут в стили Камеди Клаб. Чует Дери кого подмазывать.
AlBerkut
Политик?
Кто там из них политик?
Тот, который барыга или тот, который ЗК? 🤔
AndrewBarsik
Ковид нарушает когнитивные способности. Многие люди ошибочно именуют бордели судами
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