Разгром, драка и бойкот. Как в Петербурге прошел один из главных матчей сборной России в году

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Один из двух решающих матчей квалификации чемпионата мира-2022 против сборной Кипра российская команда провела в Санкт-Петербурге. За два тура до конца подопечные Валерия Карпина шли не первом месте. С отстающей на два очка Хорватией играть в последнем туре. Поэтому оступаться перед столь важной игрой было нельзя. Задача оказалась несложной, хотя начиналось все не очень весело.

Кипр наряду с Мальтой — самая слабая команда группы H: пять поражений, две ничьи и одна победа в восьми матчах при разнице забитых и пропущенных мячей «-10». В первом матче 4 сентября Россия на выезде уверенно обыграла киприотов со счетом 2:0. Так даже и не придумаешь, что могло бы измениться во второй игре уже в Петербурге.



Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу накануне матча сыпал комплиментами в адрес россиян.

«Завтра мы играем с главной командой группы, лидером. Обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их настрой. У меня оптимистичные ожидания от завтрашней игры, но победит сильнейший. Мы хотим показать наш дух, мы готовы к игре», — храбрился Костеноглу.

Карпин в свою очередь был осторожен в прогнозах. «Команды по типу Кипра и другие, кто не считается фаворитами, умеют обороняться. Думаю, они выйдут в 5–4–1. Не так просто атаковать против большого количества обороняющихся, непросто находить свободные зоны», — говорил Карпин о сопернике.

В итоге обошлось без сюрпризов. Хотя первая половина игры могла бы быть и повеселее. В подтрибунных помещениях и на самих трибунах жизни было куда больше.

Внутри одного из секторов организаторы установили крошечную футбольную коробку длиной всего в несколько метров. Там любой мог сыграть с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным, Динияром Билялетдиновым и Русланом Пименовым. Игры проходили в формате «три на три». Без какого-то четкого регламента, продолжительность определял только ведущий. За час ветераны успели провести около 15 таких матчей и проиграли лишь однажды, когда против них вышли мальчики лет 8–9. Взрослым мужчинам в шарфиках сборной России Аршавин и компания ни разу не поддались. Впрочем, никто из болельщиков не ушел разочарованным по понятным причинам.



В другом секторе фотографировались со зрителями Дмитрий Сычёв, Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Взрослые бородатые розовощекие мужчины трогательно обнимали их и трепали за плечи, но ветераны терпеливо, стиснув зубы, продолжали улыбаться.

Матч действующих футболистов сборной России начался сонно. И хотя команда Карпина повела уже на четвертой минуте благодаря вовремя подставленной ноге зенитовца Александра Ерохина, в целом впечатление оставалось печальное. Не исключено, что на настроение игроков могли повлиять полупустые трибуны: из-за ковидных ограничений на игру допустили всего 13 тысяч болельщиков, которые буквально растворились на 68-тысячном стадионе. И если бы не фанатский вираж, можно было совсем уснуть и проспать весь зажигательный второй тайм. Сначала фанаты просто устроили шумную поддержку сборной, а потом решили организовать кулачные бои, окончательно развеяв скуку.

Перед этим несколько раз с виража доносилась матерная кричалка с просьбой кого-то покинуть трибуны. По информации «Фонтанки», фанатов не устроила небольшая группа обычных болельщиков, которые каким-то образом оказалась на вираже, но не принимала участия в активной поддержке.



Вскоре от организованной группы фанатов отделился один боец в белой футболке и направился к молчунам. Слово за слово завязалась драка. Тут же подтянулись десятки других фанатов, а также стюарды и служба безопасности стадиона. Лишь через десять минут удалось утихомирить разгоряченных мужчин. Казалось, ситуация исчерпана, но на старте второго тайма фанаты, которые вернулись с перерыва, организовано вновь и уже окончательно покинули вираж. По одной из версий это связано с задержанием одного из их лидеров. Так или иначе, но после их ухода на стадионе стало совсем тихо.

И только тогда за дело взялись сами футболисты. А может их взбодрила критика Андрея Аршавина, который во время перерыва в интервью комментатору Виктору Гусеву на весь стадион раскритиковал футболистов за пассивность.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Голы полетели в ворота Кипра градом. Друг за другом отличились Федор Смолов (55 минута), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (81) и снова Александр Ерохин (87). В результате после финального свистка на табло красовались 6:0. Но вот поблагодарить болельщиков за поддержку футболистам оказалось затруднительно: фанаты ушли, а остальные несколько тысяч, которые еще не убежали со стадиона, были слишком сильно рассредоточены. В итоге похлопали в центральном круге и разошлись. Главное дело сделано: теперь у сборной России хорошая разница мячей, что будет определяющим для определения первого места в случае равенства очков с Хорватией по итогам квалификации ЧМ-2022.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»