Суд в Хабаровске на шесть лет отправил новосибирца в колонию строгого режима за 370 долларов, переведенных террористам

Первый Восточный военный суд Хабаровска признал новосибирца виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Мужчина на шесть лет отправится в колонию строгого режима.
В 2015 году злоумышленник переводил террористам деньги в иностранной валюте в одну из ближневосточных республик, после чего его объявили в международный розыск. Об этом 11 ноября сообщил портал NGS.RU, ссылаясь на материалы УФСБ по Новосибирской области.
Мужчину задержали в марте 2021-го, когда он пытался пересечь границу России.
По данным источника издания, знакомого с материалами дела, осужденный перевел террористам 370 долларов (на тот момент около 23 680 рублей. — Прим. ред.).
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В феврале 2021-го мужчину осудили на 17 лет за участие в ИГИЛ*: он был «штурмовиком», в боях получил контузию.
*ИГИЛ, или Исламское государство, — организация, признанная запрещенной на территории РФ.