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Суд в Хабаровске на шесть лет отправил новосибирца в колонию строгого режима за 370 долларов, переведенных террористам

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Первый Восточный военный суд Хабаровска признал новосибирца виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Мужчина на шесть лет отправится в колонию строгого режима.

В 2015 году злоумышленник переводил террористам деньги в иностранной валюте в одну из ближневосточных республик, после чего его объявили в международный розыск. Об этом 11 ноября сообщил портал NGS.RU, ссылаясь на материалы УФСБ по Новосибирской области.

Мужчину задержали в марте 2021-го, когда он пытался пересечь границу России.

По данным источника издания, знакомого с материалами дела, осужденный перевел террористам 370 долларов (на тот момент около 23 680 рублей. — Прим. ред.).

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В феврале 2021-го мужчину осудили на 17 лет за участие в ИГИЛ*: он был «штурмовиком», в боях получил контузию.

*ИГИЛ, или Исламское государство, — организация, признанная запрещенной на территории РФ.

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Комментарии (7)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекар.ствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
***_555
А потом этих "адекватных ребят"* вслед за другими признают не-террористами.
Денеб
А тот, кто миллиарды переводит Луке Минскому, когда на зону пойдёт?
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