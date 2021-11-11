Суд в Хабаровске на шесть лет отправил новосибирца в колонию строгого режима за 370 долларов, переведенных террористам

Первый Восточный военный суд Хабаровска признал новосибирца виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Мужчина на шесть лет отправится в колонию строгого режима.



В 2015 году злоумышленник переводил террористам деньги в иностранной валюте в одну из ближневосточных республик, после чего его объявили в международный розыск. Об этом 11 ноября сообщил портал NGS.RU, ссылаясь на материалы УФСБ по Новосибирской области.

Мужчину задержали в марте 2021-го, когда он пытался пересечь границу России.