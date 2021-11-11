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Главный акушер Шмаков: В сутки от коронавируса умирают по две беременные женщины

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В России каждые сутки от коронавируса умирают две беременные или только что родившие женщины. Такие данные привел главный внештатный акушер Минздрава Роман Шмаков.

Его слова 11 ноября приводит РИА Новости. Он рассказал, что вопрос профилактики сейчас крайне важен. «Действительность такова — ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения», — заверил Шмаков.

Ранее он же сообщал, что по сравнению с 2020 годом материнская смертность выросла в три раза.

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Комментарии (4)

lenaF
Детскую статистику никто не хочет озвучить? Хотя бы по Москве, где летские стационары на два порядка лучше региональных? Хотя бы по отдельным детским стационарам?
howo
А чего только сегодня пишете? Он это 29 октября сказал.
тов
В сутки по стране умирает жве беременные.

Давайте скажем, что это от коровавируса.
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