На мосту Александра Невского в Петербурге полицейские спасли мужчину от неразумной смерти

В Петербурге полицейские спасли 33-летнего мужчину, который попытался расстаться с жизнью на мосту Александра Невского. Видеозапись с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП».
Судя по кадрам, опубликованным в группе 11 ноября, трое правоохранителей подбежали к горожанину, который находился на внешней стороне переправы. Они подхватили его под руки и перенесли на пешеходную зону.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские узнали о намерениях мужчины около 16 часов и сразу поехали на место. После спасения его передали медикам — проверить состояние и, возможно, возвратить веру в жизнь.