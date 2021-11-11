На мосту Александра Невского в Петербурге полицейские спасли мужчину от неразумной смерти

В Петербурге полицейские спасли 33-летнего мужчину, который попытался расстаться с жизнью на мосту Александра Невского. Видеозапись с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП».

Судя по кадрам, опубликованным в группе 11 ноября, трое правоохранителей подбежали к горожанину, который находился на внешней стороне переправы. Они подхватили его под руки и перенесли на пешеходную зону.