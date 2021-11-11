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На мосту Александра Невского в Петербурге полицейские спасли мужчину от неразумной смерти

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В Петербурге полицейские спасли 33-летнего мужчину, который попытался расстаться с жизнью на мосту Александра Невского. Видеозапись с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП».

Судя по кадрам, опубликованным в группе 11 ноября, трое правоохранителей подбежали к горожанину, который находился на внешней стороне переправы. Они подхватили его под руки и перенесли на пешеходную зону.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские узнали о намерениях мужчины около 16 часов и сразу поехали на место. После спасения его передали медикам — проверить состояние и, возможно, возвратить веру в жизнь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

onotolich
"Люди не хотят жить в такой стране"
(С) Жириновский
Редиска Здесь
Если человек действительно хочет покончить с собой, он это обычно делает не на публике.
Я так думаю, это был спектакль для кого-то.
07A
Потерял смысл жизни? Проигранная революция, недостаток финансирования, лидер безвозвратно на зоне?
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