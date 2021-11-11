В Парголово встреча со «Шкодой» отправила «Рено» в столб, а водителя в больницу

Немолодой водитель попал в больницу с серьёзными травмами в результате аварии в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы говорят о сломанном позвоночнике.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла на Песочном шоссе в час дня. Не разъехались «Рено» под управлением 60-летнего водителя и «Шкода», за рулём которой сидел мужчина тридцати лет.
«В результате ДТП в тяжёлом состоянии госпитализирован водитель «Рено». Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
Подробности случившегося рассказывают подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»: «Сначала «Шкода» ему въехала в заднее правое крыло, тем самым направив его в столб». Как добавляют, «Шкода» почти не пострадала.
Работу бригады скорой на Песочном шоссе застала подписчица группы Юлия. С её слов, бригада увозила пострадавшего, предварительно диагностировав перелом позвоночника.