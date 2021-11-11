FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Парголово встреча со «Шкодой» отправила «Рено» в столб, а водителя в больницу

1
Печать

Немолодой водитель попал в больницу с серьёзными травмами в результате аварии в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы говорят о сломанном позвоночнике.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла на Песочном шоссе в час дня. Не разъехались «Рено» под управлением 60-летнего водителя и «Шкода», за рулём которой сидел мужчина тридцати лет.

«В результате ДТП в тяжёлом состоянии госпитализирован водитель «Рено». Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Подробности случившегося рассказывают подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»: «Сначала «Шкода» ему въехала в заднее правое крыло, тем самым направив его в столб». Как добавляют, «Шкода» почти не пострадала.

Работу бригады скорой на Песочном шоссе застала подписчица группы Юлия. С её слов, бригада увозила пострадавшего, предварительно диагностировав перелом позвоночника.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alex000
Ухтыблин. Правое заднее? По обочине лупил, или сбоку выехал, не глядя?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний