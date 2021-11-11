Трое зенитовцев сыграют за сборную России против Кипра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Кипра 11 ноября. С первых минут на поле выйдут сразу трое игроков «Зенита» — Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Андрей Мостовой.
Полностью стартовый состав сборной России выглядит так: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин (капитан), Андрей Мостовой, Федор Смолов, Алексей Миранчук.
В запасе остались: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.
Матч Россия — Кипр пройдет в Петербурге на «Газпром Арене», начало в 20:00.
Напомним, что сборной России осталось провести в квалификации ЧМ-2022 два матча: помимо игры с Кипром это встреча с Хорватией 14 ноября (Сплит, 17:00). Сейчас команда Карпина занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстает на два балла.