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Трое зенитовцев сыграют за сборную России против Кипра

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Кипра 11 ноября. С первых минут на поле выйдут сразу трое игроков «Зенита» — Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Андрей Мостовой.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит так: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин (капитан), Андрей Мостовой, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

В запасе остались: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Матч Россия — Кипр пройдет в Петербурге на «Газпром Арене», начало в 20:00.

Напомним, что сборной России осталось провести в квалификации ЧМ-2022 два матча: помимо игры с Кипром это встреча с Хорватией 14 ноября (Сплит, 17:00). Сейчас команда Карпина занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстает на два балла.

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Комментарии (1)

ZDV
Неужели я дождался! Хотя бы стартовый состав без "легионеров"!!!
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