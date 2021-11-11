Туктамышева и другие петербургские фигуристы массово снялись с Кубка Австрии из-за температуры

Петербургские фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин не примут участия в Кубке Австрии в Граце. Как сообщает 11 ноября «Матч ТВ», спортсмены снялись из-за температуры.

Из российских фигуристов в Граце выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также еще одни петербуржцы — Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Турнир пройдет с 12 по 14 ноября.

В сезоне-2021/22 Туктамышева и Коляда успели выступить пока что только на одном этапе Гран-при. Туктамышева стала второй в Ванкувере, а Коляда вторым в Турине.