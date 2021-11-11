FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Туктамышева и другие петербургские фигуристы массово снялись с Кубка Австрии из-за температуры

0
Печать

Петербургские фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин не примут участия в Кубке Австрии в Граце. Как сообщает 11 ноября «Матч ТВ», спортсмены снялись из-за температуры.

Из российских фигуристов в Граце выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также еще одни петербуржцы — Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Турнир пройдет с 12 по 14 ноября.

В сезоне-2021/22 Туктамышева и Коляда успели выступить пока что только на одном этапе Гран-при. Туктамышева стала второй в Ванкувере, а Коляда вторым в Турине.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний